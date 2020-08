Ceccardi a Liberazione Firenze, è polemica.

“L’antifascismo è un valore” dichiara la candidata del centrodestra. Bonafè e Rossi: spot elettorale

“Era molto più difficile essere antifascisti nel 1944 dove si rischiava la vita: non ha senso usare l’antifascismo come slogan elettorale e propagandistico,però è un valore in cui tutti si devono riconoscere”. Lo ha affermato Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista e candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, parlando a margine delle celebrazioni della Liberazione di Firenze a cui

ha preso parte.

“E’ una festa – ha spiegato – una celebrazione che deve unire tutti gli schieramenti politici, e d’altronde tutti gli schieramenti concorrono alla vita politica, secondo la nostra Costituzione repubblicana, rispettando tutti i valori

democratici dati anche dalla Liberazione”.

Ai giornalisti che le chiedevano se la sua presenza alle celebrazioni della Liberazione chiudesse la polemica delle scorse settimane, nata dalle sue dichiarazioni sull’antifascismo, Ceccardi ha sottolineato che “la polemica non

l’ho aperta io, l’ha aperta qualcun’altro strumentalmente, e mi auguro veramente che non si faccia più polemica su un tema di questo tipo”.

“Sono bastate poche settimane di campagna elettorale alla Ceccardi per cambiare radicalmente posizione dopo le sue dichiarazioni inaccettabili sull’antifascismo. Speriamo soltanto che, anche se con grave ritardo, abbia davvero capito quanto questi valori siano importanti e radicati in Toscana e ci auguriamo che la sua non sia soltanto un’ipocrita ‘conversione’ elettorale”. Così Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano, dopo le parole odierne sull’antifascismo della candidata del centrodestra a presidente della Regione Susanna Ceccardi.

“La candidata presidente leghista Ceccardi, già sindaca di Cascina (Pisa) e, senza concludere il mandato, ora parlamentare europea, pronta a ritornare a Bruxelles dopo che avrà perso le elezioni regionali, oggi ha partecipato alla manifestazione per la celebrazione della liberazione di Firenze. Io non credo ad una sua rapida conversione. Lo ha fatto solo per motivi elettorali”. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi commentando le parole di Ceccardi. “Aveva già dichiarato che ‘non ha senso definirsi antifascisti’ e aveva celebrato il 25 aprile a Cascina chiamando nelle piazze figuranti vestiti da nazifascisti – aggiunge Rossi -. Si era già definita ‘né fascista, né antifascista’. No grazie Susanna banderuola tra fascismo e antifascismo. I Toscani non si lasciano turlupinare da te, vogliono un presidente antifascista. Giani lo è”.