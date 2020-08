Bonus Inps, Eros Tetti (Europa Verde Toscana): “ in Statuto divieto per consiglieri regionali”

“Per trasparenza e correttezza verso gli elettori proporrò che venga istituito nello Statuto regionale il divieto per i consiglieri di fare domanda per bonus di questa natura assistenziale che devono sostenere quella fascia di popolazione e lavoratori che ne ha realmente bisogno”

“Lo stipendio dei consiglieri regionali e dei Comuni più grandi è più che sufficiente. Uno strumento istituito per venire incontro alle difficoltà economiche delle persone non può tradursi in un abuso di Stato”. Lo dichiara Eros Tetti, candidato della lista Europa Toscana alle prossime elezioni regionali in merito al bonus Inps dedicato ai liberi professionisti in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, dopo la notizia dei cinque deputati che l’hanno chiesto e ottenuto.

“Per questo, tramite legge regionale o apportando una modifica allo Statuto regionale chiederò che venga istituito il divieto per i consiglieri di fare domanda per bonus di questa natura assistenziale” precisa Tetti.

” Naturalmente cosa ben diversa è la situazione economica dei rappresentanti delle istituzioni locali minori e sotto i 5mila abitanti, che non percepiscono stipendio per la carica che rivestono -aggiunge il candidato-. In questo caso chi fa domanda del bonus, a mio avviso, deve comunque ed obbligatoriamente comunicarlo in maniera preventiva al consiglio comunale, sempre in nome di quella trasparenza che è principio fondativo del patto tra cittadini ed Istituzioni” aggiunge Tetti.

Che conclude: ” Dobbiamo tirare fuori al discussione dal populismo becero e ridare dignità e credibilità alla politica: chi rappresenta le istituzioni deve garantire la massima onestà. D’altro canto il Governo dovrebbe impegnarsi a non programmare più bonus a pioggia, ma incentivi mirati che seguano il criterio di progressività previsto dalla Costituzione”.