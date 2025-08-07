Controradio Streaming
Gio 7 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaAmbienteCava Paterno (Vaglia), analisi rassicurano: in prevalenza rifiuti non pericolosi
ToscanaAmbienteCronaca

Cava Paterno (Vaglia), analisi rassicurano: in prevalenza rifiuti non pericolosi

By Domenico Guarino
cava paterno

Per “quanto riguarda le matrici suolo e acque sotterranee, dai risultati dell’analisi del rischio sanitario e ambientale non sono emersi superamenti dei limiti di legge tali da rappresentare un rischio per i potenziali fruitori dell’area”.Ma servono interventi,alcune sostanze sopra standard ambientali. Questo quanto emerge dalla conferenza dei servizi per la bonifica della cava.

Si è svolta l’1 agosto scorso la conferenza dei servizi convocata dal commissario straordinario per la bonifica, generale Giuseppe Vadalà, per l’intervento di messa in sicurezza dell’ex cava di Paterno a Vaglia (Firenze).

Dalla seduta è emerso che per “quanto riguarda le matrici suolo e acque sotterranee, dai risultati dell’analisi del rischio sanitario e ambientale non sono emersi superamenti dei limiti di legge tali da rappresentare un rischio per i potenziali fruitori dell’area”. Accerta invece “la presenza nella cava di rifiuti non pericolosi, che pur non costituendo un rischio sanitario diretto, superano gli standard ambientali di riferimento, rendendo necessari ulteriori interventi, attualmente in fase di definizione da parte della struttura commissariale, con il supporto di Regione Toscana e Comune di Vaglia“. Lo spiega il Comune.

“La caratterizzazione dei rifiuti stoccati in modo non autorizzato nel sito dell’ex cava ha fortunatamente evidenziato una larga prevalenza di inerti, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, escludendo così la presenza di sostanze tossiche o cancerogene, come ipotizzato in passato – dichiara la sindaca Silvia Catani -. È emerso tuttavia un superamento degli standard ambientali per alcune sostanze: per questo motivo il Comune di Vaglia auspica che si possa procedere con trasparenza, efficacia e sostenibilità il percorso avviato, con l’obiettivo di restituire al territorio un’area sicura e compatibile con la salute pubblica e l’ambiente, grazie al proficuo impegno attuato dal commissario straordinario”.

Articolo precedente
🎧 “Aquiloni per Gaza”, sabato 9 agosto iniziativa a Marina di Massa

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30405Cronaca18134Politica4033Cultura & Spettacolo3795Diritti2546Sanità2509

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI