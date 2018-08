Castelfiorentino: 2 agosto due percorsi di scoperta lungo l’Elsa

Castelfiorentino in bici o a piedi: due percorsi di scoperta lungo il fiume Elsa aperti a tutti, “Un’opportunità per riscoprire la bellezza del nostro fiume” afferma l’assessore D’Alessio, “sono itinerari che consentono di raggiungere in modo sicuro le frazioni dal centro urbano, ed hanno anche un elevato valore ambientale” aggiunge il sindaco Falorni.

Castelfiorentino: In bici o a piedi, alla scoperta del territorio con Giracastello.

Giovedì 2 agosto doppio itinerario in pianura lungo l’Elsa, alla portata di tutti.

Ritrovo dei partecipanti al Parco Urbano (ore 18.00).

Un doppio itinerario, da percorrere a piedi oppure in bicicletta, lungo l’asse fluviale del fiume Elsa. Una escursione alla scoperta della Valdelsa, agevole, senza salite, alla portata di tutti.

Questo il biglietto da visita di Giracastello 2018, evento promosso dal Comune e dalla Proloco in collaborazione con l’associazione Vallerbike, che si svolgerà giovedì pomeriggio (ore 18.00) con ritrovo al Parco Urbano di viale Roosevelt.

Sportivi, appassionati ma anche semplici amanti della vita all’aria aperta sono invitati a partecipare a questa escursione, che presenta due diversi itinerari: uno in direzione di Granaiolo (itinerario A) e l’altro in direzione di Petrazzi (itinerario B).

Nel primo caso (itinerario A, km 13,4), il percorso si snoda lungo le sponde dello scolmatore in direzione di Dogana (dove è anche possibile allungare il tracciato per oltre un km attraversando il centro abitato) virando poi in prossimità della “steccaia” e seguendo il percorso spondale della Cassa di Espansione, fino a raggiungere il campo gara di Granaiolo. Da qui, servendosi del cavalcavia, l’itinerario prosegue verso San Matteo (con un breve tratto della srt 429) per poi riprendere il percorso lungo il fiume, attraversare Cambiano fino ad arrivare alla Stazione ferroviaria di Castelfiorentino.

Nel secondo caso (itinerario B, km 6,1), il percorso si snoda lungo le sponde dello scolmatore in direzione “PraticellI” fino ad arrivare alle “Vecchiarelle”. Un breve collegamento con la S.P. Volterrana permette quindi di intercettare via del Pettinamiglio e, seguendo le indicazioni, la frazione di Petrazzi. Il ritorno al Parco Urbano seguirà il medesimo percorso.

“Un’opportunità per riscoprire la bellezza del nostro fiume”, sottolinea l’Assessore al Turismo Gianluca D’Alessio “che offre dei percorsi agevoli, adatti a tutti, grazie alle opere di regimazione idraulica che ne hanno consentito la messa in sicurezza, come lo scolmatore e la cassa di espansione. Un’occasione per fare un po’ di movimento, e anche per conoscere più a fondo il nostro territorio, che ha delle notevoli potenzialità, anche a livello turistico”.

“E’ davvero un bel passo in avanti”, sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni “per chi vuole fruire del nostro territorio in bici; sono itinerari che consentono di raggiungere in modo sicuro le frazioni dal centro urbano, ed hanno anche un elevato valore ambientale. Il nostro progetto è quello di espandere progressivamente la rete ciclabile su Castelfiorentino, e lo faremo attraverso innovazioni significative anche nel nostro centro urbano. Questo è senz’altro un primo passo, che introduce alcuni chilometri di percorsi ciclabili sul nostro territorio. Ne siamo contenti, e proseguiremo in questa direzione”.

