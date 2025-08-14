Controradio Streaming
Case in montagna, nuovo bando Toscana per favorirne acquisto
ToscanaAmbienteEconomia

Case in montagna, nuovo bando Toscana per favorirne acquisto

By Redazione

La Giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che dà il via libera al secondo bando, dopo quello dello scorso anno, sulla residenzialità in montagna favorendo l’acquisto e la successiva residenza nei territori montani: per il 2025 prevede anche una linea relativa ai territori della Toscana diffusa. La Regione Toscana rinnova così l’azione nell’ambito delle politiche di contrasto allo spopolamento dei territori.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 3 milioni 250 mila euro, di cui 2 milioni 500 mila riservati ai Comuni interamente montani con meno di 10mila abitanti, in virtù del fatto che si tratta di risorse relative al Fondo ministeriale per lo sviluppo delle montagne italiane. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando. Inoltre, con la medesima proposta di delibera, sarà affidata all’Artea la gestione della liquidazione dei contributi assegnati, dei successivi ulteriori controlli, nonché il recupero delle somme a seguito di eventuali revoche, sulla base di un apposito disciplinare. L’entità massima del contributo sarà pari a 10mila euro e non potrà in ogni caso essere superiore al 50 per cento del totale delle spese sostenute per i costi connessi all’acquisto dell’immobile e alle relative pertinenze.

“Come Regione intendiamo proseguire sull’azione tesa ad incentivare la residenzialità in montagna. Per questo, a partire da quanto già fatto nel 2024, abbiamo approvato una proposta di delibera che prevede un nuovo bando per favorire l’acquisto di case e la residenza nei territori montani. Siamo soddisfatti perché questa misura consente di attuare effettive politiche di contrasto allo spopolamento”, commentano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale alle Politiche per la montagna e alla Toscana diffusa, Stefania Saccardi.

