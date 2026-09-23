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Mer 23 Set 2026
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ToscanaCronacaCasa, pubblicata a Firenze la graduatoria provvisoria del bando Erp
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Casa, pubblicata a Firenze la graduatoria provvisoria del bando Erp

By Raffaele Palumbo
Corte Costituzionale su ERP Toscana

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica che il Comune di Firenze ha aperto lo scorso anno.

Le domande presentate sono state complessivamente 3.790, di cui 2.758 risultano ammesse in via provvisoria e 1.032 escluse provvisoriamente. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio da domani, 24 settembre, si apriranno i termini per presentare le integrazioni documentali che dureranno 30 giorni, con chiusura fissata il 26 ottobre. Prosegue, si spiega ancora dal Comune, “l’impegno dell’amministrazione sulla riqualificazione degli alloggi Erp di risulta, ovvero quegli alloggi rimasti vuoti ma che devono essere ristrutturati prima di assegnarli alle famiglie in graduatoria”: l’amministrazione ha stanziato un investimento straordinario di 20 milioni nel triennio, 7 milioni per l’anno 2026, in assenza di risorse nazionali. “Uno step fondamentale per arrivare a dare una risposta concreta alle tante famiglie che attendono un alloggio. – sottolinea l’assessore alla casa Nicola Paulesu -. Adesso si apre la fase istruttoria e dopo le integrazioni documentali arriveremo alla graduatoria definitiva. In campo c’è un importante lavoro da parte dell’Ufficio Casa per analizzare in modo puntuale le oltre 3.700 domande pervenute. Successivamente con la riapertura della ‘finestra’ daremo un’ulteriore opportunità per fare domanda e quindi per venire incontro sempre di più alle esigenze dei cittadini”. “Va avanti – conclude Paulesu – anche il grande impegno sulle riqualificazioni degli alloggi rimasti vuoti che ci permette di realizzare assegnazioni con costanza e di tenere sotto controllo anche le graduatorie emergenziali, dando risposte tempestive a chi vive situazioni di difficoltà. È ripartita con continuità anche la commissione territoriale sul disagio abitativo, un lavoro che condividiamo con tanti soggetti impegnati a vario titolo sull’abitare. Sappiamo bene quanto la casa sia un tema centrale per le nostre città. Per questo, come amministrazione, la consideriamo una priorità assoluta e siamo impegnati su più fronti, con azioni concrete per dare risposte sempre più puntuali a chi ha bisogno”.
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