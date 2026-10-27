Casa, Prato: in consegna 104 alloggi Edilizia residenziale pubblica

Sono 104 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che da dicembre alla fine di gennaio saranno assegnati dal Comune di Prato ed Epp agli aventi diritto in base alla graduatoria provinciale.

Di questi, si spiega in una nota, tra le nuove costruzioni in viale Ferraris e alloggi tornati disponibili in varie zone della città e della provincia di Prato, 68 sono già pronti per l’assegnazione, mentre in altri 36 sono in via di ultimazione lavori di ripristino per poterli riaffittare al termine di una lunga locazione. A questi inoltre si aggiungono tre appartamenti in via Traversa del Crocifisso ora tornati disponibili che erano destinati all’emergenza abitativa – per la quale il Comune conta circa 50 alloggi – e che passeranno ad Erp.

Inoltre sono già previsti lavori di ripristino per 42 alloggi nell’arco del 2027. Insomma un punto di arrivo e di partenza importante per tante famiglie, frutto delle risorse stanziate dal Comune nella variazione di bilancio del maggio scorso, circa 450mila euro, a cui si sono aggiunti 333mila euro di fondi della Regione Toscana e altri 30mila dallo Stato.

A questi investimenti per le politiche dell’abitare si sommano i 2 milioni di euro stanziati dall’Amministrazione comunale tra la variazione di luglio e quella che approderà in Consiglio comunale il 29 ottobre, che stabilisce uno stanziamento di 1,4 milioni di euro per il sociale, a copertura anche di importanti interventi di riqualificazione e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico: “Il diritto alla casa è tra i punti fondamentali delle direttive della Giunta comunale, che in pochi mesi ha stanziato 2 milioni di euro per questo tema – afferma l’assessore alle politiche dell’abitare e al bilancio Gabriele Alberti – Questo non basterà per risolvere il problema casa, ma è un presupposto importante per continuare a dedicare risorse all’edilizia residenziale pubblica”.