Carmignano: evacuate due abitazioni per fuga gas causata da incidente stradale

Una strada è stata chiusa e due abitazioni sono state evacuate in via precauzionale a Comeana, nel comune di Carmignano (Prato), per una fuga di gas causata dalla rottura di una tubazione in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 4.

Sul posto i vigili del fuoco e tecnici specializzati che stanno lavorando per intercettare la fuga di gas.

L’incidente stradale ha coinvolto un’auto guidata da una donna che è stata presa in carico dal personale del 118.

Incidente mortale sempre oggi in località Faltona, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), dove una moto, che stava superando la fila di auto che procedevano in

direzione dell’autodromo del Mugello, si è schiantata contro una vettura che svoltava a un incrocio. L’impatto è stato fatale per un motociclista greco di 68 anni che è deceduto dopo essere stato portato in ambulanza all’ospedale di Borgo San Lorenzo.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Il conducente dell’auto è risultato negativo all’etilometro.