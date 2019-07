Carenza farmaco antitumore, Rossi contro speculazione: “Lo Stato intervenga”

Lo Stato deve intervenire, garantire che i farmaci essenziali si trovino”, e “se c’è qualcuno che specula deve essere individuato e penalmente perseguito”. Lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, sul caso dell’esaurimento delle scorte di mitomicina all’ospedale fiorentino di Careggi.

Esaurite le scorte di mitomicina, farmaco per il trattamento del tumore alla vescica, all’ospedale fiorentino di Careggi e la Regione Toscana “si è mossa per cercare la molecola anche all’estero”, ha detto Rossi. “La farmacia con cui stiamo parlando si trova a Lugano, ma in questo momento pè stressata dalle richieste da tutta Italia, perchè si tratta di una crisi nazionale”. L’allarme sulla carenza del farmaco era stato riportato dalla cronaca fiorentina de ‘La Repubblica’. Venticinque pazienti sarebbero rimasti senza trattamento.

“Lo stato deve intervenire – ha continuato il Presidente Enrico Rossi in conferenza stampa -. Deve garantire che i farmaci essenziali si trovino. Se c’è chi specula su questi farmaci deve essere penalmente perseguito. La regione Piemonte ha già denunciato alla procura un fatto analogo e per uqanto riguarda la nostra Regione ne faremo un’altra perché pensiamo che non ci si possa permettere che il servizio sanitario nazionale possa speculare sulla salute dei cittadini. Non si possono interrompere le cure dei pazienti”.

Rossi ha osservato che “a gennaio il tema è stato denunciato da Aifa: risulterebbe che un c’è gioco di aziende farmaceutiche multinazionali che, quando immettono sul mercato un farmaco nuovo, tolgono il farmaco di vecchia generazione. Credo che il governo nazionale dovrebbe intervenire: se si fa questo giochetto a danno della salute dei cittadini, una legge dovrebbe riordinare questa materia”. Inoltre, ha sottolineato il governatore, “c’è qualche grossista che compra i farmaci all’estero, e anziché rifornire il mercato italiano e il Servizio Sanitario Nazionale, poi li rivende all’estero per guadagnare di più. Si faccia un intervento”.

Lorenzo Braccini ha intervistato il Presidente della Regione Enrico Rossi