Rossi su Facebook: “Sinistra costruisca programma alternativo a governo nazionalpopulista”

Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha scritto un post sulla sua pagina facebook relativo alla situazione politica nazionale con un appello alla sinistra che “costruisca un’alternativa ai nazionalpopulisti”.

“L’Istat, a guida nazionalpopulista, regala un effimero momento di boria ai governanti, con i dati sull’occupazione a maggio; un dato labile che conta al lavoro come occupato persino chi fa solo quattro in un mese. Infatti, si dimentica che il Pil non cresce, che le ore lavorate non aumentano, che i giovani restano al palo e che aumenta la cassa integrazione”. Scrive Enrico Rossi.

“In giro, tra la gente, permane un’aria di difficoltà e di incertezza, di mancanza di strategie per il futuro – osserva Rossi – Per chi governa esaltare qualche dato positivo e rivendicare successi, dove non esistono, può essere l’inizio della fine. Le cose non vanno affatto bene. Negarlo e disconnettersie dai sentimenti di larghi strati popolari può essere esiziale per chi governa”. “La sinistra e il Pd, che in passato hanno fatto lo stesso errore, oggi devono impegnarsi ancora di più a fianco dei lavoratori e delle imprese, con proposte concrete per rilanciare l’economia e lo stato sociale – conclude il Presidente Rossi – Più che parlare astrattamente di nuovi partiti, è venuto il tempo di costruire un programma alternativo al governo nazionalpopulista”.