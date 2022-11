Cardiologia Piombino, 100mila euro per nuove tecnologie

Un investimento tecnologico dal valore di circa 100 mila euro è stato disposto per il reparto di cardiologia dell’ospedale di Piombino (Livorno). E’ quanto annunciato, in una nota, dall’Azienda Usl Toscana nord ovest.

“Le nuove apparecchiature, ordinate e installate in tempi record – spiega Lara Frediani, primaria della Cardiologia di Piombino Elba – permetteranno da subito di migliorare qualità e quantità del servizio offerto dal nostro reparto. In particolare grazie al nuovo ecotomografo top di gamma sarà possibile far partire il servizio di ecocardiografia da stress grazie anche alle diagnosi più puntuali permesse dal nuovo elettrocardiografo di alta fascia e alla console del sistema Ecg Holter a doppio monitor che consente di velocizzare e aumentare la complessità di analisi nella lettura dei referti. Di questo non posso che ringraziare la direzione aziendale che ha voluto sostenere i nostri sforzi rivolti ad arricchire il reparto di servizi e competenze a disposizione di tutti i cittadini del nostro territorio”.

“L’arrivo della strumentazione – dice il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – conferma la volontà espressa più riprese da parte della direzione di investire nella struttura, mantenere ogni attività presente e avviare nuove attività di livello avanzato. L’arrivo della dottoressa Frediani ha dato nuovo impulso al servizio come testimoniano anche le molte iniziative di prevenzione e sensibilizzazione intraprese dal momento della sua nomina. Ogni presidio ospedaliero costituisce uno snodo fondamentale della rete clinica e assistenziale che merita la nostra attenzione nel rivolgere un adeguato impegno di risorse professionali ed economiche”.