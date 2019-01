Carciofi Toscani soffrono il gelo

Firenze, le nottate di gelo e le temperature in picchiata dell’ultima settimana hanno dato un duro colpo alla produzione degli ortaggi toscani, in particolare ai carciofi coltivati nelle zone interne della regione, tra Aretino e Senese dove il termometro ha toccato anche punte di -10 gradi.

L’allarme arriva da Confagricoltura che in comunicato sottolinea come le gelate hanno danneggiato gli impianti e dimezzeranno il raccolto dei carciofi, mentre il problema per le altre coltivazioni invernali, come spinaci, bietole, rape, verze e cavoli è quello del rallentamento della crescita, sia nell’interno che nella costa.

“La conseguenza di una minore disponibilità di prodotto sarà un rincaro delle verdure – spiega Antonio Tonioni, presidente della sezione di prodotto ortofrutta di Confagricoltura Toscana – che però non riguarda solo la Toscana ma tutto il territorio nazionale, in particolare in alcune zonel del Sud d’Italia più colpite dalle nevicate di questi giorni la situazione è più critica”.