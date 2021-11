Carcere: Ministra Cartabia in visita a Sollicciano a metà gennaio

Carcere: la ministra della Giustizia Marta Cartabia visiterà il carcere di fiorentino di Sollicciano, a metà gennaio, accogliendo una richiesta avanzata dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

Lo ha annunciato la stessa ministra oggi a Firenze alla festa dell’Ottimismo del Il Foglio in Palazzo Vecchio. Cartabia ha poi incontrato Nardella in Sala di Clemente VII a Palazzo Vecchio e, spiega una nota, insieme hanno valutato un paio di date in cui poter visitare la struttura circondariale a metà gennaio.

“Ringrazio la ministra Cartabia per essere venuta a Firenze – ha detto il sindaco – a distanza di pochi giorni dalla cerimonia per il decennale della Scuola superiore di magistratura a Villa Castelpulci e in particolare per aver accolto il nostro invito a visitare il carcere di Sollicciano”,

“Da parte della ministra c’è stato un segnale di sincera attenzione – ha continuato Nardella – verso un tema che ci sta a cuore e che ha un impatto sociale rilevante sul nostro territorio”.

“Il problema del sovraffollamento carcerario c’è. Si sta lavorando tantissimo ma il bisogno è immenso. Ci sono istituti che gridano vendetta. Bisogna aver visto…quando si vede che cosa è la vita in un carcere si va piano a fare certi commenti”, dice Cartabia.