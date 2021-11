Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 29 novembre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Grande indignazione per le molestie di alcuni tifosi dopo Empoli-Fiorentina alla giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, fuori dallo stadio Castellani per una diretta post-partita di una trasmissione sportiva. A poche ore dalla Giornata contro la violenza sulle donne e coi giocatori che in campo hanno mostrato un simbolo di questa campagna, alcuni sostenitori che lasciavano lo stadio si sono avvicinati alla cronista toccandole il fondoschiena. La giovane era in collegamento con lo studio per dare i commenti sull’evento sportivo. Sdegno e condanne nelle istituzioni e nel mondo sportivo. Criticato anche il conduttore in studio, “perché invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a ‘non prendersela’” per le molestie. Le indagini della polizia sono corso. Si cercano i responsabili con testimonianze e nelle immagini delle telecamere.

CONTRORADIO INFONEWS – Sara Cupiti, 42 anni che con la madre di 83 è in attesa di poter tornare in Italia denuncia “Nessuna soluzione, siamo bloccate a Città del Capo. Il volo militare per tornare in Italia è stato annullato” . Le due donne sono da giorni bloccata in Sudafrica per via della variante Omicron del Covid. La Farnesina sta seguendo il caso.

CONTRORADIO INFONEWS – E’ morta Genoveffa Moriconi, finora la superstite più anziana dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema (Lucca) del 12 agosto 1944 in cui furono uccisi 560 civili, fra cui donne, bambini e anziani. Aveva 99 anni. A renderlo noto è il Parco Nazionale della Pace. Nella strage di Sant’Anna Genoveffa Moriconi perse il fratello, le sorelle e la mamma. Martedì alle ore 11.30 sarà eseguita la benedizione al cimitero di Pietrasanta.

CONTRORADIO INFONEWS – A Firenze “è confermato l’obbligo delle mascherine all’aperto per il 4 dicembre, l’1 dicembre definiremo gli ultimi dettagli con il prefetto, il questore e il mio ufficio di gabinetto. Vogliamo definire bene spazi e tempi, prevedere quest’obbligo in alcune giornate precise dove c’è più affluenza.”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito della gestione Covid durante il periodo natalizio. E oggi il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro firmerà l’ordinanza che imporrà l’uso delle mascherine all’aperto per le feste di Natale, fino all’Epifania.