Capodanno, incendi in case a Carrara, Cavriglia e Pistoia

Diversi incendi in appartamenti e case a Capodanno in Toscana, ma si registra al momento un intossicato e non altri feriti.

Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Marina di Carrara (Massa Carrara) per un rogo ai piani alti di un condominio di sei piani in via Muttini. Secondo quanto appreso, l’incendio è scoppiato poco prima dell’alba agli ultimi due piani, il quinto e il sesto. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con l’autobotte. Non sono ancora chiare le dinamiche, ipotesi sono al vaglio dei vigili del Fuoco.

La famiglia dell’appartamento al sesto piano, da dove pare si sia diffuso l’incendio, è riuscita ad abbandonare appena in tempo l’abitazione e avvisare il resto degli inquilini dell’edificio. Tutti sono scesi in strada in pochissimo tempo.

C’è stato invece un principio di incendio in un appartamento a Cavriglia (Arezzo) la notte di Capodanno, presto domato dai vigili del fuoco. L’inquilino è rimasto intossicato ed è stato portato all’ospedale della Gruccia a Montevarchi in codice giallo. Non si conoscono ancora le cause, sono in corso accertamenti. Ingenti i danni alla stanza interessata.

Anche a Pistoia c’è stato un incendio in appartamento ma senza persone coinvolte. Le cause sono in corso di accertamento.