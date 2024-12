www.controradio.it 🎧Le Piazze e la musica del Capodanno in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

Ecco una selezione dei principali eventi e concerti del capodanno 2024 in Toscana: dal capodanno diffuso di Firenze, con un occhio anche alle proposte alternative tra cinema, teatro e case del popolo fino ai concerti con artisti italiani e internazionali nelle altre piazze Toscane. Controradio seguirĂ in diretta il concerto di Edoardo Bennato nel Piazzale della Resistenza a Scandicci, vi aspettiamo lĂŹ o sulle nostre frequenze con Giustina Terenzi, Trevis B e Giovanni Barbasso dalle 22.30!

Audio: servizio di Viola Giacalone

A Firenze si rinnova la ricetta delle iniziative diffuse in tutta la città e soprattutto in cinque piazze del centro storico che si trasformano in palcoscenici a cielo aperto. Musica, magia e intrattenimento per tutti i gusti, in una serata unica promossa dal Comune di Firenze con Fondazione MUS.E e il sostegno di Toscana Energia, per dare il benvenuto al nuovo anno con stile. Per un’atmosfera sicura e piacevole, è vietato l’uso di botti, petardi e contenitori di vetro. Dalle 19 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, nell’area Unesco non si potranno vendere né consumare bevande in vetro, salvo nei locali autorizzati. Anche gli spray urticanti sono banditi. Le sanzioni per chi non rispetta le regole possono arrivare fino a 500 euro.

Piazza della Signoria sarĂ il cuore del Capodanno promosso dal Comune di Firenze e curato da Fondazione MUS.E, vedrĂ la partecipazione di artisti noti della musica italiana e internazionale e uno spettacolo di video mapping a partire dal pomeriggio: la musica inizia alle 21 con gli artisti dell’accademia del Maggio Musicale Fiorentino, che presenteranno un repertorio che va dalla lirica al jazz fino a Mr Rain, i BowLand, Giovanni Caccamo, Deborah Iurato e Sirya, saranno protagonisti di una serata unica tra note, luci e magia, accompagnati da giovani talenti e artisti emergenti. La novitĂ di quest’anno sarĂ uno spazio dedicato ai piĂš piccoli, alle 17.15. Lorenzo Baglioni, il mago Mattia Boschi e il ventriloquo Nicola Pesaresi porteranno allegria e intrattenimento con un mix di comicitĂ e magia. L’evento sarĂ condotto dalla conduttrice Benedetta Rossi.

In Piazza San Giovanni L’Associazione “Musart” presenta l’evento “Cori Gospel”, che vedrĂ protagonisti due gruppi d’eccezione: “The Pilgrims”, rappresentanti del gospel contemporaneo toscano, e “Lara Johnson & the Black Voices”, straordinario ensemble di 6 cantanti accompagnati da una band dalle 22.00 alle 1.00. In Piazza SS. Annunziata l’associazione “Quelli del ‘29” presenta “Jazz in Luce”, un evento immersivo che unisce la musica del virtuoso jazzista Nino Buonocore e del suo quartetto al talento internazionale del sassofonista Max Ionata. La performance sarĂ arricchita da spettacolari giochi di luce, in armonia con la musica, per valorizzare l’architettura storica della piazza e creare un’atmosfera unica. Appuntamento dalle 22.45 alle 00.30. In Oltrarno l’associazione “Music Pool” presenta “Happy New Year on the Road”, con due marching band che seguiranno due distinti itinerari musicali pensati per diffondere musica e allegria in due aree simboliche di Firenze. I Magicaboola Brass Band, con il loro sound funky, animeranno le vie di Santa Maria Novella, comprese Via Palazzuolo e Via Maso Finiguerra, mentre gli Zastava Orkestar, con sonoritĂ balcaniche e gitane, porteranno la festa nell’Oltrarno, con una sosta in Piazza del Carmine per il countdown di mezzanotte. L’evento si terrĂ dalle 22.00 alle 1.00.

Controradio sarĂ a Scandicci per il concerto di Edoardo Bennato nel piazzale della Resistenza. Il concerto del cantautore partenopeo sarĂ preceduto e seguito dal dj set di Cipo, musicista, attore e dj. Voce fuori dal coro e rocker anticonformista, Bennato si fa portatore di una musica transgenerazionale, popolare e conosciuta da tutti, in grado di far dialogare giovani e adulti. Un concertone, quello che si terrĂ a Scandicci a partire dalle 22.30 del 31 dicembre. L’ingresso è gratuito, per chi non può partecipare la La diretta sulle frequenze di Controradio con Giustina Terenzi, Trevis B e Giovanni Barbasso. L’evento è presentato da Comune di Scandicci, Associazione Beat 15 e Kashmir Music. Radio Partner: Controradio.

Al CPA Firenze Sud il tradizionale Capo Capodanno con cenone a prezzi popolari live e dj set, mentre alla casa del popolo di Grassina capodanno a cura del collettivo di fabbrica gkn con la cena di mondeggi bene comune e il live di Gattotoro e Punkcake.

Al cinema Astra di piazza Beccaria con film e buffet con brindisi. Per la sera di San Silvestro, alle 21 buffet dolce con brindisi di benvenuto. Alle 21.30 ci sarà l’anteprima assoluta de “L’uomo nel bosco (Misèricorde)”, il nuovo lungometraggio di Alain Guiraudie che uscirà nelle sale ufficialmente il 16 gennaio. Per chi preferisce il teatro, ci saranno spettacoli al Puccini, La Pergola, Teatro Verdi e Teatro le laudi.

Uscendo da Firenze, a Pisa gli Elio e le Storie Tese sono il nome di punta della festa in piazza dei Cavalieri, con spettacolo gratuito dalle 22 fino a mezzanotte, poi fuochi d’artificio sul Ponte di mezzo e dj set fino a notte fonda. A Siena piazza del Campo si tinge di colori e si riempie di musica ma gli eventi saranno in tutta la città . In piazza del Campo musica elettronica, sinfonica e lirica; in piazza Chigi Saracini musica balcanica, swing, folk, ritmi latini; in piazza Matteotti dance anni ’70; in piazza San Giovanni coro gospel; in piazza San Francesco musica pop; in piazza Provenzano: rock’n’roll anni ’50; in piazza Tolomei: musica pop; in piazza Indipendenza: musica funky, dance, pop-rock; alle Logge del Papa: pizzica e taranta; in piazza Postierla: musica pop rock strumentale; alle Logge del Fantastici: Tango, oltre a marching bands che animeranno le vie del centro storico. A Prato eventi diffusi nel centro storico. Per i più piccoli in piazza S. Maria in Castello: “Magico Capodanno”, animazione pomeridiana in piazza per famiglie, per aspettare il nuovo anno con incantesimi, giochi, spettacoli di strada e ci sarà anche una novità : la lettura dell’oroscopo con l’allestimento della postazione fissa di un astrologo. Musica e dj set in via Settesoldi, Corso Mazzoni, via S. Trinita e Piazza del Comune, via Pugliesi e piazzetta Buonamici con live band. E, in giro per la città , il sound dei Camillocromo.

Si fregia del titolo di “capodanno più giovane della Toscana” quello di Pontedera. Il 31 dicembre l’appuntamento è in piazza Martiri della Libertà , il “Piazzone”, con Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa. Si comincia dalle 22,30, organizzano Comune di Pontedera e Radio Stop. La Terrazza Mascagni sarà l’arena della festa di Livorno, si parte alle 22 con la dj set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau, poi Rebel Toschi, il gruppo de Gli anni che proporranno i grandi successi della musica italiana, dopo il brindisi di mezzanotte dj Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau fino alle 2.30. Ad Arezzo sul palco di piazza Sant’Agostino Finaz, Pacio Pacini e Don Bachi, per una festa con le canzoni della Bandabardò. E poi ci saranno anche Peppe Voltarelli, I matti delle giuncaie e la storica formazione aretina degli anni ’70 Ricover Band. Chiusura con il dj set dei ragazzi di Total True. A Lucca piazza Santa Maria ospita il Radio Italia Party dalle 22.30. Dalle 00.30 dj set con i successi anni Novanta e Duemila. Prevista la partecipazione dei dj Luca Camorcia e dj Aron Modigliani. A Carrara musica disco anni ’80 e ’90 in piazza Betti. Dopo mezzanotte fuochi d’artificio con lo spettacolo pirotecnico sul pontile. A Grosseto grande festa gratuita in piazza Dante, presenta il comico Gaetano Gennai. Il via alle 21.30 con il concerto della band “LOccasione”, per poi lasciare spazio alle 23 al dj set di Rds che proporrà grandi successi dagli anni Novanta a oggi. A Viareggio torna la festa di fine anno sul Belvedere delle Maschere con musica dal vivo Crazy 90S e gli artisti di M2O. Appuntamento in piazza Mazzini dalle 22,30 alle 2.