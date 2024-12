www.controradio.it 🎧 Capodanno a Prato: tutte le iniziative per salutare il 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed

Una notte di musica live per dire addio al 2024, una giornata di musei a un euro o gratuiti per salutare il 2025. Prato si prepara a festeggiare il Capodanno mettendo in campo una serie di iniziative rivolte ai suoi cittadini e ai turisti.

Ce n’è davvero per tutti, con musica e arte a traghettare la città nell’anno che verrà. L’evento di Capodanno 2025, a Prato, comincia con un grande party diffuso in tutto il centro storico, con concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini.

Il centro sarà suddiviso in quattro macro aree (corrispondenti agli “assi” storici dei quartieri di Prato), ciascuna dedicata a un decennio musicale differente: Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Son coinvolti numerosi artisti e gruppi musicali e sono moltissimi i locali che hanno aderito all’iniziativa.

E se la fine è all’insegna del divertimento, il nuovo inizio sarà altrettanto generoso. In occasione del Capodanno, i musei della rete Pratomusei promuovono un’iniziativa straordinaria per accogliere i turisti e i cittadini che vogliono dedicare la prima giornata dell’anno alla scoperta delle bellezze della città. Per l’occasione infatti il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (dalle 15 alle 19), il Museo del Tessuto (dalle 15 alle 19), il Museo dell’Opera del Duomo (dalle 13 alle 17, ad esclusione degli affreschi della cattedrale, che restano chiusi) e il Museo di Palazzo Pretorio (con il consueto orario di apertura, dalle 10.30 alle 18.30) consentiranno infatti l’accesso ai visitatori al costo simbolico di un euro.

Aderisce inoltre all’iniziativa, dalle 15 alle 19, anche il Museo Italiano di Scienze Planetarie; infine, sempre nel corso del primo di gennaio saranno visitabili gratuitamente la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, dalle 14 alle 19, e la casa Museo di Francesco Datini, dalle 16 alle 19.