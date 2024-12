Legambiente: 21 eventi climatici estremi in Toscana nel 2024

Siccità prolungate e ondate di calore, alluvioni autunnali, in particolare nelle province di Pisa e Livorno, danni da vento sul litorale e allagamenti dovuti da piogge intense in Val Di Cornia. Sono stati 21 gli eventi estremi avvenuti in Toscana nel 2024, che segnano comunque un calo del -50% rispetto ai 44 eventi registrati lo scorso anno.

Siccità prolungate e ondate di calore, alluvioni autunnali, in particolare nelle province di Pisa e Livorno, danni da vento sul litorale e allagamenti dovuti da piogge intense in Val Di Cornia. Sono stati 21 gli eventi estremi avvenuti in Toscana nel 2024, che segnano comunque un calo del -50% rispetto ai 44 eventi registrati lo scorso anno. E’ quanto emerge dal rapporto di fine anno dell’osservatorio Città Clima di Legambiente.

In Toscana, si spiega, sette eventi estremi sono stati causati da piogge intense (avvenuti nelle province di Lucca, Livorno, Siena, Prato e Pisa); uno da danni alle infrastrutture (un ponte sulla strada provinciale 57 è crollato lungo il torrente Sterza, tra i territori di Guardistallo e Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, dopo che tutta la Val di Cecina è stata investita da una forte ondata di maltempo il 23 settembre); tre da danni per grandinate (a Pelago, Rosignano Marittimo e Borgo San Lorenzo); quattro causati da danni da vento (nelle province di Lucca, Grosseto e Pisa); tre da esondazioni fluviali (a Castelfiorentino, Campiglia Marittima e Montecatini Val di Cecina); due da frane da piogge intense (a Massarosa e Montemurlo) e infine uno dovuto a mareggiate a Marina di Pisa.

In tutti i casi, preoccupano anche i danni che gli eventi meteo estremi hanno causato in generale sui trasporti tra cui le interruzioni e sospensioni causate non solo da piogge intense, allagamenti e frane dovute a intense precipitazioni, ma anche dalle temperature record e dalle forti raffiche di vento. “Quest’anno, in Toscana, registriamo solo un lieve regresso delle alluvioni in rapporto al tragico 2023 – dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – ma non possiamo tuttavia non ricordare l’evento registrato la sera del 23 settembre 2024 in località Gabella, quando a seguito di precipitazioni enormi e concentrate è esondato il Torrente Sterza, travolgendo le vite di Sabine Kingbauer (62 anni) e del nipotino Noah Wagner (di soli 5 mesi), in villeggiatura sul posto”.