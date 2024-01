Capodanno “col botto” a Scandicci! Riascolta la diretta!

Una serata di grande energia e intensità quella del Capodanno di Scandicci, che ha visto il progetto Stazioni Lunari portare in Piazza Della Resistenza artisti del calibro di Piero Pelù, Ginevra Di Marco e Bandabardò, ma anche un presentatore d’eccezione come Paolo Hendel. Puoi riscoltare il live e la diretta a cura di Controradio!

Una serata gremitissima, una delle piazze metropolitane più gettonate quella di Scandicci per il Capodanno appena passato. Complice un clima gradevole, nonostante qualche goccia di pioggia, e una tramvia in funzione tutta la notte, Piazza Della Resistenza si è confermata una delle mete più ambite per passare l’ultima notte dell’anno!

Concerto fortemente voluto dal Comune di Scandicci, per ripartire esattamente da dove ci eravamo lasciati, nel 2019 con il live della Bandabardò, l’ultimo con Erriquez. Per questa occasione, con il supporto della Scena Muta, sotto l’egida del ventennale progetto artistico ‘Stazioni Lunari’ ideato dal musicista Francesco Magnelli, oltre alla Banda al completo, Ginevra Di Marco e Piero Peù. Oltre a brani storici del loro repertorio, dei ‘fuori pista’ come li abbiamo definiti in diretta, con brani storici di Mercedes Sosa, Domenico Modugno (“Malarazza”), CCCP e incursioni anche in repertori più recenti come quello di Daniele Silvestri. Una presentazione “d’autore” quella di Paolo Hendel, che non ha mancato di menzionare sul palco l’amico di una vita, “il signore di Scandicci” Sergio Staino.

Un evento che ha visto ‘scendere in piazza’ oltre 6000 persone, ballando e cantando in coro canzoni entrate ormai nell’immaginario collettivo, per salutare il nuovo anno, e viverlo – citando l’assessora Claudia Sereni – con la consapevolezza di potere e dovere fare qualcosa di più per migliorare questo mondo a partire da noi, dal nostro piccolo, dalle nostre relazioni.

QUI potete riascoltare la diretta condotta da Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e Trevis B Cefalo. Le interviste a Piero Pelù, Francesco Magnelli, Orla e Nuto della Bandabardò, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, l’assessora alla Cultura di Scandicci Claudia Sereni e Marco Dalmasso della Scena Muta.