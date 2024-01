Trasporti, Pistoia: l’8 gennaio si fermano per 4 ore i dipendenti di At

L’astensione dal lavoro e’ stata proclamata dai sindacati Filt Cgil e Uil per denunciare, riferisce At, l’assenza di corse all’interno dei turni di servizio

Sciopero di quattro ore l’8 gennaio, dalle 8:30 alle 12:30, dei lavoratori di Autolinee trasporti a Pistoia: possibili ritardi e cancellazioni, si spiega da At, sia in ambito del trasporto urbano che extraurbano. La protesta coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil e Uil per denunciare, riferisce sempre At, ‘assenza di corse all’interno dei turni di servizio; mancanze di applicazione delle normative nei confronti dei lavoratori impiegati presso le residenze di Pistoia e provincia; carente formazione del personale viaggiante sulle nuove linee derivanti dalla ristrutturazione del servizio di Tpl; insufficiente e tardiva informazione all’utenza sul cambiamento del servizio; assenza di comunicazione agli autisti sulla programmazione mensile dei turni guida, necessaria ai dipendenti per gestire la propria vita privata’. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane – spiega At – dipendera’ dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamata da Filt Cgil e Uil Trasporti del 16 dicembre 2022 nella provincia di Pistoia e’ stata del 20,18%’.