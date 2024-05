www.controradio.it 🎧 Tornano i bandi Sport e I Care di Publiacqua con 250.000 euro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Al via i bandi di Publiacqua per lo sport e I Care 2024. L’obiettivo è sostenere le realtà più fragili del territorio. Il cofinanziamento dei progetti è di 150 mila per il primo e di 100 mila euro per il secondo bando.Â

Anche nel 2024 Publiacqua propone il Bando per lo Sport e il Bando I Care, a fianco di realtà sociali e sportive che operano sul territorio di uno dei 46 comuni toscani nei quali il gestore del servizio idrico svolge la propria attività : i due bandi mettono a disposizione rispettivamente 150.000 e 100.000 euro, in linea con quanto già fatto l’anno passato, e il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in entrambi i casi al prossimo 15 giugno. Il Bando Sport va a sostenere i soggetti che svolgono attività di carattere sociale utilizzando lo sport come strumento educativo e di inclusione, di recupero e di socializzazione. Il Bando I Care sostiene progetti specifici in ambito sanitario finalizzati al supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o affette da malattie degenerative, a migliorare il grado di autonomia dei soggetti con patologie invalidanti, a promuovere il benessere delle persone e il miglioramento della salute attraverso anche campagne informative e di screening finalizzate a popolazione in difficoltà socioeconomica.