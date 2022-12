Capodanno 2023 ‘diffuso’ a Firenze, intrattenimento in quattro piazze del centro, stop ai botti e niente vetro

Firenze, per festeggiare il Capodanno 2023 la città torna a proporre eventi dal vivo di musica, arte e intrattenimento dopo due anni di stop legato all’emergenza Covid.

Un programma di eventi, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E, che si concentra su quattro piazze del centro storico, per un Capodanno 2023 ‘diffuso’, con proposte di genere diverso: giochi di luci e videomapping in piazza della Signoria, marching band in Oltrarno e piazza del Carmine, concerto Gospel in piazza Santissima Annunziata, musica classica in piazza san Lorenzo alla presenza anche dell’orchestra di Kharkiv.

“Dopo lo stop forzato a causa della pandemia torniamo a festeggiare assieme l’arrivo dell’anno nuovo nelle piazze del centro storico con iniziative per tutti i gusti. – evidenzia il sindaco Dario Nardella – Quattro piazze, quattro iniziative, quattro generi musicali e artistici, un programma che punta a rivitalizzare in maniera sostenibile luoghi diversi della città. C’è voglia di arte e cultura, c’è voglia di tornare a vivere la città, in piena sicurezza, e per questo in campo per la notte di San Silvestro ci sono proposte musicali e artistiche di alto livello dislocate in tutto il centro storico”.

Piazza Santissima Annunziata si animerà dalle 22 con il concerto Gospel a cura dell’associazione culturale Musart. Uno spettacolo che unirà religiosità, musica e bellezza con l’esibizione di due gruppi, The Pilgrims e The Women of God, anticipata dalla diffusione in piazza di musica in sottofondo dalle 21,30: presentazione e countdown affidati ad Eva Edili, giornalista e speaker radiofonica.

In piazza San Lorenzo l’orchestra Toscana Classica in collaborazione con l’orchestra filarmonica di Kharkiv proporrà un programma che spazia da Strauss, Rossini, Bizet a Morricone. Una serata di grande musica, a partire dalle 22,15 fino all’una, che non dimentica lo scenario attuale ancora segnato dalla guerra in Ucraina. La collaborazione con l’orchestra di Kharkiv vuole essere infatti un importante messaggio di sensibilizzazione.

In piazza Signoria Aria Network culturale in collaborazione con Creazioni Associazione Culturale e FaRM ha organizzato un evento che combina performance acrobatiche, video-mapping, musica e giochi di luce, in base a una formula progettata su misura per la location. La Compagnia eVenti Verticali, che lavora a livello internazionale realizzando spettacoli unici di forte impatto visivo, integrando le tecniche di arrampicata a quelle circensi, dalle 21 all’una proporrà una performance site-specific che trasformerà la facciata di Palazzo Vecchio in un vero e proprio palcoscenico.

Capodanno 2023 in Oltrarno ,dalle 21.30 all’una, con sosta per la mezzanotte, in piazza del Carmine, sarà attraversato da tre marching band toscane, i Bandão, orchestra di percussioni con un repertorio che spazia da sonorità delle tradizioni musicali italiane ai suoni caratteristici di paesi come Brasile, Cuba e continente africano, la Magicaboola Brass Band, una moderna street band composta da strumenti a fiato e ritmica, e i Pulsar, nato come gruppo studentesco e adesso una delle band di strada più conosciute e affermate, un evento organizzato dall’associazione Music Pool.

A partire dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1 gennaio viene vietata la detenzione o l’esplosione di botti o petardi in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze. Inoltre il Comune dispone nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico dell’area Unesco il divieto di vendere o di somministrare per asporto bevande in bicchieri o altri contenitori di vetro (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione). Vietato anche detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, e detenere bombolette con spray urticanti.

Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro ed è previsto il sequestro delle cose illegittimamente detenute.