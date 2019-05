Canapisa, sindaco: se autorizzata scendo in piazza

Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, al sit in sotto la prefettura promosso dalla Lega, e al quale hanno aderito anche le associazioni dei commercianti. Al presidio c’erano alcune decine di persone.

“Se Canapisa sarà autorizzata io scenderò in piazza lo stesso giorno insieme a tanti pisani per dire di no a questo scempio”. Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, al sit in sotto la prefettura promosso dalla Lega, e al quale hanno aderito anche le associazioni dei commercianti. Al presidio c’erano alcune decine di persone.

Presente anche il deputato del Carroccio, Edoardo Ziello: “Evidentemente a Pisa – ha detto – c’è qualche funzionario dello Stato che non ha capito che al ministero dell’Interno ora c’è Matteo Salvini, uno che ha messo ai primi posti della sua agenda politica il contrasto allo spaccio di droga. E invece dovrebbe comportarsi di conseguenza”.

Intanto stamani si è svolta la riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza durante il quale si è discusso della manifestazione programmata per il 18 maggio. Decisioni definitive non ne sono state ancora prese ma l’orientamento della prefettura, secondo quanto emerge, è di “contemperare gli interessi di tutti”.

Domani la Lega e il sindaco Michele Conti consegneranno a Salvini, presente a San Giuliano Terme per un’iniziativa elettorale, un dossier sulla Street parade antiproibizionista sperando che dal responsabile del Viminale arrivi una presa di posizione netta: “Domani incontrerò il ministro – ha concluso Conti – e credo che ci sarà anche il prefetto per un saluto istituzionale e non escludo che si possa parlare di questo tema”. Infine, il sindaco ha annunciato che non concederà “il suolo pubblico ai manifestanti nell’area del carcere Don Bosco dove si è sempre conclusa la manifestazione per un happening musicale fino a notte fonda”.