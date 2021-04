Campi B.: scritte offensive su istallazione contro violenza donne

“La violenza è amore”, “Diversa ma inferiore semplicemente donna”: sono le scritte apparse sull’installazione contro la violenza sulle donne davanti al Comune di Campi Bisenzio. La condanna di Cgil e Spi Cgil: “Uno sfregio inaccettabile e gravissimo, continueremo a batterci per la cultura del rispetto e della parità”

“La violenza è amore”, “Diversa ma inferiore semplicemente donna”: sono le scritte apparse stamani sulla installazione contro la violenza sulle donne davanti al Comune di Campi Bisenzio. L’installazione, due casette rosse con le immagini e le storie di Elsa Morante e Rosa Parks, era messa davanti al Palazzo comunale lo scorso 8 marzo, Festa della donna, su proposta della Commissione consiliare Pari opportunità.

“Uno sfregio inaccettabile, gravissimo, che arriva dopo un altro tentativo di danneggiamento di quella struttura. Ci auguriamo che gli autori vengano individuati e puniti. C’è da fare ancora tanto a livello culturale per debellare certi modi di pensare e di agire. Di certo nessuno ci intimidirà e non diminuirà il nostro impegno per i diritti delle donne e per la parità di genere”, commenta Carla Bonora, responsabile Cgil della Piana fiorentina. e pari opportunità”.

Anche lo Spi Cgil di Campi Bisenzio e il suo Coordinamento Donne condannano il deturpamento dell’installazione: “Un atto vile che rivela, in chi l’ha commesso, l’assenza di intelligenza, rispetto ed educazione. Viviamo un periodo di involuzione culturale, non dobbiamo restare indifferenti e dobbiamo stigmatizzare gli episodi di violenza, razzismo, bullismo, sopruso. Continueremo a proporre progetti inclusivi, contro ogni violenza, per affermare la cultura del rispetto, della parità, del riconoscimento delle differenze”.