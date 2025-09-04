Controradio Streaming
ToscanaCronacaCamion si ribalta, chiuso svincolo A1 in uscita a Barberino
ToscanaCronaca

Camion si ribalta, chiuso svincolo A1 in uscita a Barberino

Intervento dei vigili del fuoco dalle 11:30 di oggi sulla rampa di uscita dell’A1 a Barberino del Mugello, provenendo dal Nord in direzione di Firenze, per un mezzo pesante che urtando la protezione del guardrail, si è ribaltato su un fianco.

Sul posto inviata una squadra che sta garantendo la sicurezza dello scenario: il materiale trasportato nella cisterna del mezzo pesante, si spiega, risulta essere Ethylhexyl, una sostanza tossica. Lo svincolo in uscita è chiuso alla circolazione.
Per la rimozione si attende l’arrivo di un mezzo idoneo per il travaso della sostanza per poi procedere al riposizionamento del camion il cui conducente è uscito da solo dalla cabina di guida. Non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto personale di Autostrade per l’Italia.

