“Cambiare la Legge di Stabilità”, il 27 novembre manifestazione regionale Cgil-Cisl-Uil a Firenze

“Cambiare la Legge di Stabilità”, sabato 27 novembre a Firenze in piazza Santissima Annunziata ore 8:30-13 manifestazione regionale Cgil-Cisl-Uil Toscana. (Intervista a Roberto Pistonina segretario generale aggiunto Cisl Toscana)

“Scendiamo in piazza per sostenere le nostre proposte e le piattaforme presentate al Governo in questi mesi e ribadire le priorità: lavoro, occupazione, lotta alla precarietà, protezioni sociali, non autosufficienza, fisco, pensioni, investimenti e per modificare alcune delle annunciate misure della Legge di Bilancio”.

– Coordina Ciro Recce, Segretario Generale CISL Toscana

– Introduce: Dalida Angelini, Segretaria Generale CGIL Toscana

– Interventi di delegate e delegati, pensionate e pensionati

– Conclude: Tiziana Bocchi, Segretaria Nazionale UIL

LA PIATTAFORMA

La bozza di legge di bilancio non dà risposte sufficienti per contrastare le diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese. Per questa ragione, Cgil-Cisl-Uil avviano un percorso di mobilitazione per migliorarne i contenuti nel solco della piattaforma unitaria