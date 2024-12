www.controradio.it 🎧Calenzano: sindaco Carovani "bisogna ripensare l'insediamento Eni" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:07 Share Share Link Embed

Calenzano: sindaco Carovani “bisogna ripensare l’insediamento Eni. Proprio questa vicenda ha dimostrato che la situazione può innescare incidenti che probabilmente sono stati contenuti grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Porremo il problema. Non so potrĂ essere risolto nei termini della chiusura. Credo che come sono le situazioni non i può continuare a gestire cosĂŹ questo impianto”.

“Il presidente della Regione Eugenio Giani ha definito questo luogo inappropriato, io condivido questa valutazione. Credo che come istituzioni dovremo interrogarci su come risolvere questo nodo, perchĂŠ il contesto in cui questo sito è inserito, sia da un punto di vista infrastrutturale, sia per la presenza di attivitĂ produttive nelle circostante e dell’abitato vicino rende oggi sostenibile questa presenza. Proprio questa vicenda ha dimostrato che la situazione può innescare incidenti che probabilmente sono stati contenuti graie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Porremo il problema. Non so potrĂ essere risolto nei termini della chiusura. Credo che come sono le situazioni non i può continuare a gestire cosĂŹ questo impianto”. Lo ha detto il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani parlando con i giornalisti davanti al sito Eni dove ieri è avvenuta l’esplosione.

“Nonostante le attivitĂ e le esercitazioni per il rischio di incidenti, chiediamo che si ripensi complessivamente questo insediamento nel cuore di Calenzano, a due passi dalla ferrovia, a 300 metri dall’autostrada A1 a 500 metri dall’A1, dove insiste, insomma, un nodo infrastrutturale oltre che di contesto urbanistico, molto critico e delicato – ha sostenuto Carovani – Chiediamo, quindi, una riflessione se questo impianto debba rimanere qui. Noi ci rendiamo conto che non è una cosa semplice, perchĂŠ alla fine offre un servizio che viene reso ai cittadini, con una stazione per caricare le autobotti e poi arrivare ai distributori e quindi agli utenti. Ma credo – ha concluso – che in questo contesto e in questi termini sia da ripensare”