N.I.C.E. X IRISH FILM FESTA 2024

La 50 Giorni di Cinema a Firenze 2024 di chiude con una giornata dedicata al cinema irlandese, a cura del N.I.C.E. – New Italian Cinema Events. Ospite il regista Luke McManus. Mercoledì 11 dicembre Cinema La Compagnia Firenze

L’11 dicembre a La Compagnia si chiude ufficialmente la stagione dei festival 2024 con una serata dedicata al cinema irlandese. In programma due film di N.I.C.E. X IRISH FILM FESTA, frutto della collaborazione con il festival romano che dal 2007 porta il meglio del cinema irlandese in Italia nell’ambito della 50 Giorni di Cinema.

La serata parte parte alle 19.00 con North circular (2022, 85 min), con il regista e produttore di Dublino Luke Mc Manus presente in sala. Un doc musicale che segue la North Circular Road di Dublino, esplorando la storia, la musica e i paesaggi di una strada che unisce alcuni dei luoghi più amati e famigerati del Paese.

Luke Mc Manus ha prodotto e diretto progetti pluripremiati per NBC, Netflix, RTÉ, Virgin Media Television, TG4, NDR/ARD, Al Jazeera e Channel 4, vincendo quattro IFTA, un Celtic Media Award e il Radharc Award. Il suo film di debutto come produttore è stato The Lonely Battle of Thomas Reid, presentato in anteprima nella Main Competition all’IDFA nel 2018, con cui ha vinto il George Morrison Award come miglior documentario agli Irish Film & Television Awards e il Best Irish Film Award al Dublin International Film Festival. North Circular è il suo film di debutto come regista.

Si prosegue alle 21.00 con Lies we tell di Lisa Mulcahy (2023, 80min), tratto dal romanzo gotico “Uncle Silas” di Joseph Sheridan Le Fanu.

Irlanda, 1864: in un castello isolato Maude, un’ereditiera orfana, è costretta ad affidarsi alla tutela del minaccioso zio Silas, sul cui passato pesano gravi accuse. L’uomo intravede la possibilità di far sposare Maude con il proprio figlio, l’inetto Edward, reclamando così l’eredità che ritiene gli spetti di diritto. Ma Maude è troppo acuta per farsi raggirare.

INFO