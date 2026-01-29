Calenzano: mezzo pesante si incendia in galleria A1, circolazione bloccata

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Fi-Ovest, di Empoli e di Borgo San Lorenzo con il supporto di una botta inviata dal comando di Prato, stanno intervenendo dalle ore 15:05 nel comune di Calenzano sul tratto Autostradale al km 266 direzione Nord all’interno della galleria Le Croci, per un incendio di un mezzo pesante. Si tratta di una cella frigo per il trasporto di frutta.

Autostrada Milano-Napoli temporaneamente chiusa in nord tra Calenzano (Firenze) e il bivio con la Direttissima, per un camion che ha preso fuoco all’interno della galleria Croci, nel Comune di Calenzano. All’interno del tratto chiuso, spiega Aspi, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda. A chi è diretto verso Bologna, consigliato “di uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Barberino. In alternativa, solo per i veicoli leggeri, seguire la strada Provinciale 8 Barberinese e successivamente rientrare in autostrada a Barberino”. Nono risulterebbero feriti.

A prendere fuoco un camion con cella frigo per il trasporto di frutta. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti e un carro aria. Presenti inoltre i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e personale del 4/o tronco di Firenze di Aspi.

La coda tra Calenzano e il bivio A1-Variante è di 8 km mentre si è formato un incolonnamento di 3 km tra Firenze Scandicci e Calenzano. E’ quanto si legge sul sito di Aspi alle 16:41.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 15:05 di oggi per l’incendio del camion.