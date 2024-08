Caldo: codice rosso sabato a Firenze, appello del Comune ai medici di famiglia

Ancora caldo senza interruzioni a Firenze e l’allerta nel fine settimana sale da codice arancione a codice rosso, il livello di allarme più alto.

È quanto si legge nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio.

Per oggi e domani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, viene confermata l’allerta arancione mentre il 10 agosto scatterà il codice rosso con temperature percepite fino a 39 gradi. “Con il caldo e l’afa aumentano i disagi e le difficoltà per i nostri anziani – dichiara l’assessore al Welfare, Nicola Paulesu -, soprattutto per quelli soli, e per le persone fragili in generale.

Firenze da sempre mette a disposizione dei servizi di protezione per questa fascia di popolazione: il benessere e la qualità della vita delle persone che, anche in questo momento, possono essere in difficoltà è al centro del nostro impegno”. L’assessore, si spiega dal Comune, rinnova l’appello alla collaborazione da parte dei medici di famiglia per la segnalazione delle situazioni più critiche, così da intervenire con azioni mirate e con l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva.

“Con il loro aiuto – conclude – saremo in grado di intercettare più facilmente le situazioni maggiormente critiche e intervenire con azioni mirate”.

Il grande caldo nelle città, unito alle ferie agostane, spinge il turismo sull’Appennino toscano come mette in evidenza l’ultimo report di Confcommercio con le impressioni degli operatori del settore. Non solo i clienti abituali, ma anche visitatori ‘in fuga’ alla ricerca di temperature miti rispetto ai quasi 40 gradi delle zone urbane di pianura. Tra le località più gettonate Abetone e Cutigliano sulla Montagna pistoiese.