Medio Oriente: al Meyer 4 bimbi in arrivo dalla Striscia di Gaza

Medio Oriente – Il Meyer torna ad aprire le sue porte ad altri quattro bambini provenienti dalla Striscia di Gaza.

I piccoli, insieme ad altri dodici bimbi e i loro familiari (trentasei accompagnatori in tutto), sono in volo, partiti dal Cairo in Egitto, ed atterreranno nel tardo pomeriggio di oggi a Bologna per poi essere trasferiti in serata nell’ospedale fiorentino con ambulanze del volontariato inviate dalla Cross.

I pazienti che saranno ricoverati a Firenze sono un bimbo di cinque anni, una adolescente di quattordici e due fratellini di tre e cinque anni. Ad accoglierli all’arrivo in ospedale ci saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e per l’Azienda ospedaliera Meyer Irccs il direttore generale Paolo Morello e il direttore sanitario Emanuele Gori.

Il bambino di cinque anni, si spiega in una nota, presenta un trauma cranico e verrà ricoverato in neurochirurgia, insieme alla mamma e a un fratellino, che sta bene. La quattordicenne, che ha delle ustioni di terzo grado su entrambi i piedi riportate in seguito a una esplosione, accompagnata dalla nonna, verrà curata in regime di day hospital.

I due fratellini, invece, hanno entrambi una immunodeficienza rara: anche loro saranno seguiti dal reparto di immunologia dell’ospedale fiorentino. Mobilitati, come sempre in questi casi, anche i servizi degli assistenti sociali.

Se quattro bambini saranno accolti a Firenze, altri dodici sono attesi a Torino, Milano, Bergamo, Bologna, Ancona, Trieste, Terni e Perugia. I bambini, di cui alcuni vittime di traumi da guerra ed esplosioni, e gli accompagnatori si trovavano da tempo in Egitto.

Segnalati sia dal Meccanismo europeo di Protezione Civile sia da parte delle autorità sanitarie egiziane, sono stati accolti prima della partenza dall’ospedale italiano ‘Umberto I’ del Cairo, che ha svolto un ruolo fondamentale per il primo screening e per garantire assistenza prima del trasporto.