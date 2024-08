Al Grey Cat Festival Lanzoni Trio feat. Rava & Cafiso

Il Grey Cat Festival torna a Gavorrano con un grande evento, dove il presente e il futuro del jazz italiano convergono in un concerto straordinario, Alessandro Lanzoni Trio con Francesco Cafiso e un ospite d’eccezione: Enrico Rava. Lunedì 12 agosto dalle 21.30

Alessandro Lanzoni e Francesco Cafiso sono ad oggi tra i musicisti italiani di punta, ed entrambi godono di grande credito a livello internazionale. Hanno in comune l’essere stati due enfant prodige, saliti in verde età sulla scena del jazz, e poi diventati artisti maturi e di indiscutibile spessore: le promesse, nel loro caso, sono state mantenute.

Enrico Rava non ha bisogno di presentazioni: grazie alla sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni.

Ingresso Platea numerata € 24/ ridotto € 22 + d.p. – Gradinata non numerata € 22/ ridotto € 20 + d.p. Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita) Consente l’ingresso a tutti i concerti a Follonica – incluso i concerti nel Chiostro – dal 31 luglio al 5 agosto Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita) Comprende tutti i concerti fuori da Follonica in un unico abbonamento

DOVE: Teatro delle Rocce – Gavorrano (GR) Via G. Matteotti. QUANDO: Lunedì 12 agosto, ore 21.30 INFO