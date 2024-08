www.controradio.it 🎧 Firenze, turismo: un B&B anche a palazzo Bargellini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Il Palazzo, che si trova in via delle Pinzochere, a due passi da Santa Croce, è stata la dimora della famiglia di Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966, nonno dell’attuale sindaca Sara Funaro. Palazzo Vecchio: “nessun conflitto di interesse, la nostra battaglia contro gli affitti brevi prosegue”

50 metri quadrati, due camere da letto, un giardino, vista sulla città e tutti i comfort del caso. Costo medio per una notte: circa 200 euro. A patto che troviate un buco tra le prenotazioni, che sono fitte come una spiaggia in Versilia d’agosto. Un normale B&B del centro di Firenze direte voi? Non proprio. Perché questo B&B, che trovate disponibile sia Booking, di normale ha davvero poco. Sia perché si trova in Palazzo Bargellini, che è tra i più belli e meglio conservati di Firenze, sia perché, dagli anni 40, il palazzo è stata la dimora della famiglia di Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966, famoso storico e scrittore, nonché nonno dell’attuale sindaca Sara Funaro. L’appartamento in oggetto, secondo quanto riporta la Nazione, è di proprietà di Mauro Bargellini, figlio dello storico sindaco e fratello di Antonina, madre di Sara Funaro anche se a gestire l’affitto ci sarebbe il figlio Marco.

Insomma, gli elementi per la polemica ci sono tutti. Anche perché, solo poche settimane fa, la neosiondaca di Firenze, dopo il pronunciamento del TAR, ha firmato una seconda delibera per bloccare gli affitti turistici brevi in area Unesco. Quella del palazzo per intenderci. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la sindaca “non ha nulla a che spartire con l’attività economica in oggetto”, e per tanto “non ci può neppure essere nessun conflitto di interesse”, in quanto l’appartamento in questione, ” è gestito da un parente di secondo grado della sindaca”. Insomma, si garantisce, ”questo non sposterà di un millimetro la battaglia della sindaca Funaro e della sua giunta contro il proliferate sfrenato degli affitti turistici brevi per tutelare Firenze perché non perda la propria identità”