Rimosso il cervo Vittorio, l’artista “Potevo essere almeno avvisato”. Il dispiacere degli automobilisti

Rimosso il cervo Vittorio, l’artista “Potevo essere almeno avvistato”. Il dispiacere degli automobilisti sui social. Stasera Moradi il Sedicente sarà intervistato da Chiara Brilli in newsline alle 18.50 su Controradio.

Aveva compiuto sette anni lo scorso febbraio, ma per il cervo Vittorio finisce la storia in piazza Gaddi a Firenze. Controradio l’ aveva in qualche modo adottato essendo molto vicino alla nostra sede e immagine che allentava un po’ l’ansia e lo stress da traffico intorno a ponte alla vittoria. Opera realizzata dall’artista fiorentino Moradi il Sedicente nel marzo 2017, senza una specifica commissione. Costruito lungo l’argine del fiume sotto ponte alla Vittoria con legno di risulta, è stato fin da subito apprezzato dai fiorentini che hanno sollecitato il Comune perché l’opera potesse rimanere lì dov’era. Così, da intervento spontaneo ed effimero si è trasformata in un’installazione che è durata sette anni e mezzo, una presenza simbolica e gentile che anima in modo discreto una delle rotatorie più trafficate di Firenze.

‘Mi dispiace molto di non essere stato nemmeno avvisato del suo smantellamento’, afferma l’artista che ha ricevuto tanti attestati di solidarietà e dispiacere per la rimozione del cervo.

“Noi abitiamo in Piazza Gaddi e ci ha deliziato e rallegrato ogni giorno, nel caos talvolta insopportabile della rotonda. Mi dispiace moltissimo. Tra l’altro trattandosi di un’opera d’arte avrebbe meritato tutt’altra cura”, uno dei commenti pubblicati sotto il post in cui Moradi ha diffuso il video dello smontaggio e della rimozione.