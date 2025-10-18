Calcio: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio

Circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11,30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa dove nel pomeriggio si è giocata la partita di serie A Pisa-Verona.

I sostenitori veronesi sono arrivati a piedi senza scorta e sono scoppiati tafferugli con i pisani tanto che polizia e carabinieri giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini. La zona è stata cinturata e sul posto erano presenti anche alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e identificati dalla polizia.

Due tifosi del Verona al momento risultano ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa dopo i tafferugli vicino allo stadio con gli ultras pisani prima della partita di serie A in programma nel pomeriggio. I due feriti, come riportano fonti qualificate, sono stati soccorsi per ferita lacerocontusa e trauma cranico più contusioni considerate lievi. Non è chiaro se le lesioni siano state causate dagli scontri coi pisani o nei contatti con la polizia intervenuta per disperdere i tafferugli fra ultras. Le due tifoserie erano venute a contatto in un’area della città.

Uno dei due tifosi veronesi sarebbe quello che un video circolante sui social – e fatto dagli abitanti della zona – mostra a terra, all’apparenza privo di sensi, immobile, per una botta in testa mentre altri ultras scappano nelle vie circostanti.