Cade dal tetto, grave operaio nel Senese

Incidente sul lavoro questa mattina a Sinalunga (Siena) dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un immobile. L’uomo, un operaio di 57 anni, è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo la caduta che, da una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta a causa del cedimento di una porzione del tetto di un immobile in ristrutturazione in via Guido Rossa.

Sul posto anche l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).