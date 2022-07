Cadavere di uomo recuperato nell’Ombrone in Maremma

Grosseto, il cadavere di un uomo è stato recuperato stamani nelle acque del fiume Ombrone, in prossimità della foce, in Maremma, dopo l’allarme dato da alcuni cittadini: sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Alberese (Grosseto) che hanno poi identificato il deceduto per un settantenne originario e residente a Grosseto.

Dalle prime verifiche svolte dai militari non risultavano denunce di scomparsa per l’uomo che abitava da solo. Avvisati i familiari. Il decesso, in base sempre ai primi rilievi, dovrebbe risalire a qualche giorno fa. Sulle cause saranno svolti accertamenti disposti dalla procura di Grosseto.