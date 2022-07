Maltempo nel Senese, forte temporale, crolla un muro

By

Siena, i vigili del fuoco del comando della città toscana, sede centrale e distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti nel comune di Colle Val d’Elsa a seguito al maltempo e ad un forte temporale che ha interessato l’area intorno alle ore 19:00 di domenica, con caduta di alberi e rami pericolanti.

Sempre a causa del maltempo, segnalato dai pompieri, anche il crollo di un muro di contenimento e il distacco di un tubo gas in viale dei Mille sempre a Colle val d’Elsa: danni ma nessun ferito. In totale, si spiega ancora dai vigili del fuoco, sono state una decina le chiamate per richieste di intervento da evadere.