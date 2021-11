🎧 Bussini elettrici: Giorgetti, rilanciare servizio in centro storico

By

Bussini elettrici in città . Dall’Europa arriva a Firenze un tesoretto per 12 nuovi mezzi ma non saranno in strada prima di un anno, mentre la flotta attuale è carente e ha problemi di manutenzione, come rilevato dalle revisioni che sta effettuando il nuovo gestore Autolinee Toscane.

“La mobilità sostenibile ed in particolare quella elettrica è da sempre una priorità nel territorio fiorentino – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Per questo il rinnovo della flotta pubblica riveste una fondamentale importanza tra le iniziative da attuare per una città sempre più verde e sostenibile. I bussini del centro storico saranno inoltre un presidio fondamentale a servizio dei residenti”.

“Siamo disponibilissimi a collaborare con il Comune di Firenze, tutti gli enti locali e la Regione Toscana, concessionaria del servizio, per l’estensione della rete elettrica dei bus. Il tema della sostenibilità dei mezzi e lo sviluppo di una rete sempre più efficiente di trasporto pubblico è e deve essere la normalità del futuro di questo settore”. È quanto commenta Jean-Luc Laugaa, ad di Autolinee Toscane, dopo l’annuncio del Comune di Firenze di nuovi investimenti per bus elettrici in città .

Palazzo Vecchio vuole potenziare i bussini puntando a rilanciare le linee nell’area Unesco e ridosso della tramvia.

“Ripartire in centro storico con un servizio efficiente come ci chiedono i cittadini” ribadisce ai microfoni di Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo l’assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti nel collegamento settimanale del lunedì.

ASCOLTA L’INTERVENTO INTEGRALE durante la trasmissione NewsLine con le risposte agli ascoltatori su viabilità , traffico, lavori.