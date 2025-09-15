Bundu, insulti razzisti sotto al tweet di un’attivista di estrema destra

Insulti razzisti su X rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa. Lo rende noto la stessa Bundu in un post sui propri canali social dopo un tweet di Francesca Totolo “attivista – ricorda – dell’estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale”.

In particolare gli insulti sono arrivati nei commenti a un tweet sulla partecipazione della candidata di Toscana Rossa al Meeting internazionale antirazzista di Cecina (Livorno). Un tweet, spiega “dove vengo definita ‘sierraleonese con cittadinanza italiana’. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un’aggiunta, una concessione, non un diritto”.

E sotto le offese: ‘Tornatene da dove sei venuta’, sicuramente non inteso come ‘tornatene a Firenze’, dove sono nata”, sottolinea Bundu, che elenca poi gli altri insulti.

“‘Buttatele in mare’, ‘torna in Africa’, ‘fuori le scimmie dall’Italia’, ”non dovete far inserire la vostra religione musulmana, tornatene in Africa’, a me atea, ma nata a Firenze e battezzata al Battistero di Firenze”.

Per Bundu è “l’ennesima dimostrazione di quanto ancora sia radicata, in Italia, una cultura razzista e fascista che non è mai stata davvero sconfitta. Una cultura che trova spazio anche nei giornali legati a CasaPound”, un’organizzazione che, conclude Bundu,” va sciolta. Ora. Non possiamo più accettare che in un Paese nato dalla Resistenza, chi si richiama apertamente al fascismo abbia ancora agibilità politica e mediatica”.