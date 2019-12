“Bread&Fox” guidati da Piero Bittolo Bon in concerto al Pinocchio

In anteprima a Firenze, sabato 21 dicembre nell’ambito di “Nuova Generazione Jazz” sul palco del Pinocchio Jazz i “Bread&Fox” guidati da Piero Bittolo Bon.

Per il suo nuovo, estroso e spericolato progetto, il polistrumentista veneto Piero Bittolo Bon si è circondato di alcuni dei maggiori musicisti della scena italiana del jazz di ricerca, e per la presentazione del suo nuovo album “Big Hell on Air” (edito recentemente per le etichette Auand/El Gallo Rojo) lo accompagnano Alfonso Santimone al pianoforte, Filippo Vignato al trombone, Glauco Benedetti alla tuba e Andrea Grillini alla batteria. Le composizioni che Bittolo Bon ha scritto per questo quintetto sono una summa delle sue passioni: dagli incastri ritmici di un certo jazz chicagoano e newyorchese, all’immediatezza del funk, con ampi spazi di libera improvvisazione in cui il suono puro è protagonista assoluto. Il tutto corredato da un’attitudine ironica e gioiosa che contraddistingue l’approccio musicale e la personalità del leader che restituisce una musica elettrizzante, radicata nel filone dell’avant jazz, ma ricca di riferimenti e immediatamente decifrabile e coinvolgente.

Concerto ore 21.45. Associazione “Vie Nuove”, Viale Donato Giannotti, 13 Firenze tel. 055.683388 [email protected]

Posto Unico 12,00 € / Gratis per gli Under 25 (con tessera Arci Uisp) / Apertura spazio concerti per il Buffet di Natale (ore 20.30) Con Buffet incluso (15,00 €) www.pinocchiojazz.it