Brant Bjork, “Bougainvillea Suite”. Disco della settimana.

Appena uscito in vinile, CD e digitale ‘Bougainvillea Suite’ è il nuovo album in studio del leggendario cantante californiano, polistrumentista e membro fondatore dei Kyuss, poi con Fu Manchu e Mondo Genrator, Brant Bjork, vera icona del movimento che prendeva il nome di “stoner rock”. Questo quattordicesimo album in studio vede la leggenda del rock desertico underground sfoggiare le influenze del blues rock e del soul degli anni ’60 incastonate su di un avvolgente e sinuoso tappeto sonoro registrato su 8 tracce, tra echi di Cream, Sly & The Family Stone e Steppenwolf. ’Bougainvillea Suite’ vede la partecipazione dei compagni di band degli Stöner Ryan Güt alle percussioni e alle tastiere e Nick Oliveri alla voce e alla chitarra solista in ‘Bread For Butter’. Il disco è stato mixato da Yosef Sanborn presso The Rad Cabin a Joshua Tree, CA, ed esce per l’etichetta italiana Heavy Psych Sounds. L’artwork è stato creato da Brant Bjork e Mario Lalli.

“Questo è un disco agrodolce per me. Ci sono stati molti cambiamenti nella mia vita. Alcuni sono più positivi di altri. Ma è sempre una benedizione poter fare un disco e far arrivare la musica ai fan. Questo è l’ultimo disco registrato nel mio studio di Joshua Tree. Sto dicendo addio a un’epoca e sto guardando verso nuovi inizi” .

Ascolta qui l’intero album.



“Bougainvillea Suite” è il nostro “Disco della settimana“.