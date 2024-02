Firenze: bottiglie incendiarie lanciate davanti a consolato Usa

Firenze – Due bottiglie incendiarie sono state lanciate la notte scorsa in direzione del consolato degli Stati Uniti di America.

Secondo quanto appreso, gli ordigni sarebbero stati tirati da una o più persone da una strada laterale ma non hanno raggiunto l’edificio e sono esplosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. Accertamenti per risalire agli autori sono in corso. L’episodio c’è stato intorno alle 4 della notte appena trascorsa.

Le bottiglie hanno fatto delle fiammate sull’asfalto e non risultano al momento danni né materiali né tanto meno a persone. La zona è videosorvegliata e gli accertamenti dei carabinieri avrebbero già preso in esame le immagini disponibili. E’ stata già informata la procura di Firenze.

L’edificio copre il perimetro di un isolato ed è da anni protetto e vigilato, anche tenendo a distanza il transito dei veicoli, per prevenire disordini e attacchi. Il lato che si affaccia sul fiume Arno è solo pedonale. Chi ha lanciato le bottiglie incendiarie avrebbe agito da una strada traversa, a una distanza che impedirebbe di colpire l’edificio e, forse, anche di non farsi riconoscere.

Il lancio delle bottiglie incendiarie verso il consolato Usa di Firenze della notte scorsa è testimoniato da tre chiazze nere sull’asfalto all’angolo fra Corso Italia e via Palestro, la strada laterale da cui potrebbero essere provenuti i lanci. Nelle vie intorno al consolato sono posizionate enormi fioriere rettangolari alte un metro e mezzo per impedire l’avvicinarsi di veicoli. Ce ne sono due anche in via Palestro e potrebbero aver coperto chi ha lanciato le molotov. Le strade sono vigilate anche con telecamere pubbliche. Stamani il consolato ha aperto regolarmente gli uffici agli utenti e per lo svolgimento delle attività ordinarie degli uffici.

Il sindaco Dario Nardella ha parlato stamani al telefono con la Console USA Daniela Ballard per esprimere solidarietà dopo il lancio di bottiglie incendiarie verso la sede del Consolato americano a Firenze.

“È stato un gesto grave e ingiustificabile – ha detto il sindaco Nardella – e assicureremo la piena collaborazione ai Carabinieri per identificare i responsabili”.

La Console Ballard ha espresso gratitudine per il sostegno dei Carabinieri e del Comune.

“Il lancio di molotov verso il consolato degli Stati Uniti, avvenuto questa notte a Firenze, è un fatto criminale di una gravità inaudita: estremisti politici violenti non devono avere alcuna copertura. La nostra solidarietà e stretta vicinanza per l’inqualificabile gesto va innanzitutto al personale diplomatico americano. Le istituzioni diano una risposta forte ed immediata contro questo gesto inqualificabile e forniscano totale collaborazione e supporto alle forze dell’ordine per individuare al più presto i responsabili. Il governo è già al lavoro in questo senso.”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Ferma e assoluta condanna per il gravissimo gesto ai danni del consolato Usa di Firenze, contro cui la scorsa notte sono state scagliate due bottiglie incendiarie”. Così l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi. “Mi auguro che gli estremisti responsabili di questo atto inqualificabile siano quanto prima individuati e puniti – aggiunge in una nota -. Al console Daniela Ballard tutta la mia solidarietà”.