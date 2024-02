“Un uomo da marciapiede”, il diario dell’Orla a New York.

Per tutto febbraio, martedì e giovedì alle 17:05, un occhio particolare sulla “Grande Mela”, il diario quasi quotidiano dell’Orla di Bandabardò e Crazy Mama. Si comincia giovedì 1°, su Controradio!

Per tutto il mese di febbraio Andrea Orlandini (per tutti “l’Orla”), il mitico chitarrista di Bandabardò e Crazy Mama, sarà il nostro specialissimo inviato a New York. Storie, aneddoti, cibo, drink e soprattutto musica, tutto quello che non si può leggere e trovare sulle consuete guide turistiche. Un occhio speciale sulla città, tutti i martedì e giovedì di febbraio alle 17:05 all’interno di “Bravo chi ascolta!” con Gustina Terenzi, ovviamente su Controradio!

Primo appuntamento di “Un uomo da marciapiede, diario quasi quotidiano dell’Orla a New York” giovedì primo febbraio, 17:05.