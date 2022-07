Bonus psicologo, per la Toscana ci sono 630mila euro

“Il bonus psicologo – dice la presidente dell’Ordine toscano Maria Antonietta Gulino – è una misura di grande importanza visto che durante la pandemia la richiesta di assistenza psicologica da parte degli italiani e dei toscani, dagli anziani agli adolescenti passando anche per i bambini, è aumentata in modo esponenziale”.

“Ben 630mila euro sono stati destinati alla Toscana per il bonus psicologo una misura di grande importanza visto che durante la pandemia la richiesta di assistenza psicologica da parte degli italiani e dei toscani, dagli anziani agli adolescenti passando anche per i bambini, è aumentata in modo esponenziale” lo ha dichiarato – dice la presidente dell’Ordine toscano Maria Antonietta Gulino .

E’ scattato infatti oggi, 25 luglio, il bonus psicologo, ed è ’ online la piattaforma Inps per la Famiglia per presentare la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. C’è tempo sino al 24 ottobre: si potrà chiedere il contributo per sé stessi o per terzi e sarà utilizzabile entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda.