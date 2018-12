Bonafè: “Dovevano abolire la poverta’ e invece tassano chi aiuta il prossimo”

Cosi’ l’eurodeputata e segretaria del Pd toscano, Simona Bonafe’, sull’abrogazione delle agevolazioni Ires per gli enti non commerciali contenuta nel maxiemendamento alla manovra.

“Dovevano abolire la poverta’ e tassano chi aiuta il prossimo, colpendo il volontariato e il no profit, grazie all’abolizione delle agevolazioni Ires inserita nella manovra giallo- verde” lo dichiara l’europedputata Simona Bonafè, segretaria regionale del partito Democratico.

Ad essere colpite saranno proprio quelle realtà che aiutano i più bisognosi e non solo: dai servizi sociosanitari, all’integrazione dei giovani nel mondo dello sport ai servizi di protezione civile. Tutto questo per cercare risorse che possano finanziare misure assistenzialistiche come il reddito di cittadinanza. Nella sola Toscana il terzo settore conta circa 6400 organizzazioni a cui si aggiungono le parrocchie e altri soggetti. Questo ambito in Toscana sara’ penalizzato da questo provvedimento per una cifra pari a circa 20 milioni di euro. Così si mettono a rischio la sopravvivenza del settore e i servizi svolti da decenni. Salvini e Di Maio avevano promesso che avrebbero abolito la povertà, hanno invece deciso di voltare le spalle a chi, senza selfie e dirette Facebook, da sempre aiuta davvero chi ne ha più bisogno”