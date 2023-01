Bollette in aumento, fondo Buon Samaritano Prato ha dato più aiuti

Prato, in due mesi erogate somme a 29 famiglie per aiutarle a sostenere l’ingente costo delle bollette, il cui costo è sempre più in aumento.

Le super bollette della luce e del gas arrivate in questi giorni hanno fatto aumentare le richieste di un aiuto al fondo solidale del Buon Samaritano, istituito dalla diocesi di Prato per dare una mano a coloro che non riescono a far fronte alle spese ordinarie della vita familiare.

Negli ultimi due mesi del 2022 l’associazione Insieme per la famiglia – l’ente diocesano nato all’interno della Caritas, che gestisce l’iniziativa – ha erogato 32.000 euro a 29 famiglie in difficoltà per il pagamento delle utenze domestiche. Attualmente il centro di ascolto in via Giovanni di Gherardo ha una media di quattro colloqui al giorno. “Chi si rivolge a noi sono per la maggior parte persone non conosciute dalla Caritas né dai servizi sociali – dice Idalia Venco, presidente dell’associazione Insieme per la Famiglia -, molti sono italiani 50enni che hanno perso il lavoro e faticano a ritrovarlo.

Quando vengono qui ci mostrano bollette molto alte e ci dicono di essere di fronte a una scelta: pagare quelle richieste oppure l’affitto. Entrambe le cose adesso non sono possibili”. Per incrementare il fondo del Buon Samaritano il vescovo Giovanni Nerbini ha lanciato prima di Natale la campagna Bolletta sospesa, attraverso la quale è possibile fare una donazione per sostenere il progetto pensato per aiutare le famiglie più fragili in questo momento di crisi.

La diocesi ha deciso di presentare l’iniziativa alle categorie sociali ed economiche della città nel corso di un incontro che si terrà nei prossimi giorni alla presenza di Nerbini. È possibile dare un contributo al fondo con un versamento all’iban IT81Y0503421565000000001079 c/o Banco Bpm. Quanto donato è detraibile a fini fiscali. Per informazioni rivolgersi a Insieme per la Famiglia, scrivendo una email a [email protected] oppure chiamando il numero 350-1110527 da lunedì a venerdì (escluso il mercoledì) dalle 10 alle 12.