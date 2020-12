Bob And The Apple, l’intervista

L’intervista ai vincitori dell’ultima edizione del Rock Contest 2020, i Bob And The Apple. A cura di Giustina Terenzi

Trentini ma divisi tra Parigi, Londra e Berlino i Bob And The Apple si muovono fra psichedelia sognante ed elettronica ambient. In decisa controtendenza rispetto alle dinamiche contemporanee della musica prodotta in Italia, sorprendono per la sofisticata padronanza dei mezzi e dei linguaggi musicali con la quale si prefiggono di rivolgersi ad un pubblico internazionale. Se fossero un gruppo inglese li troveremmo sulle prime pagine dei giornali specializzati.

ASCOLTA L’INTERVISTA (a cura di Giustina Terenzi)

Mini bio della band: la formazione ha all’attivo una intensa attività live ed alcuni ep prodotti con Ricky Damian (Grammy Award per il brano “Uptown Funk” di Mark Ronson feat. Bruno Mars) ormai parte integrante del progetto. Si muovono fra psichedelia sognante ed elettronica ambient.

Guarda il video di “Strangers” – brano con cui hanno partecipato al Rock Contest (Directed and animated by s.qui.s (Sara Quijano S.) Editing and motion – Riwad Salim From the album, Wanderlust I – II )

In 400.000 hanno seguito online il concorso e in 85.000 erano sui canali del Rock Contest, lunedì scorso, per la finalissima del Rock Contest 2020, a cui hanno partecipato anche Elise Duchemin, Nuvola, Quiet Pig e Rooms By The Sea condotta da Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e la collaborazione straordinaria di Paolo Benvegnù.