Bisca dentro associazione cuturale, 15 denunciati a Prato

L’associazione culturale è italiana ma dietro questa parvenza gli agenti della sezione investigativa della polizia municipale di Prato hanno trovato una bisca (sala da gioco d’azzardo illegale, clandestina) frequentata solo da giocatori cinesi. E’ successo a Iolo di Prato dove i vigili hanno sequestrato un fondo commerciale in cui, al momento dell’irruzione, c’erano 14 cinesi intenti a giocare a majiong, gioco d’azzardo orientale.

Per eludere i controlli i titolari dell’associazione culturale avevano oscurato le vetrate e messo telecamere, ma gli agenti sono riusciti comunque ad accedere al locale e di conseguenza a denunciare i 14 giocatori presenti, tutti imprenditori cinesi regolari in Italia che puntavano i loro guadagni al tavolo.

Gli agenti hanno anche notato che pur se formalmente adibiti ad associazione culturale, i locali erano arredati solo con tavoli da gioco. Al termine delle operazioni, oltre alla denuncia a piede libero per i giocatori, è scattata la denuncia, come organizzatore della bisca, per il titolare dell’associazione culturale, un italiano di 65 anni originario della Puglia. Inoltre sono state sequestrate le attrezzature da gioco e circa 6.000 euro in contanti.

Sigilli ai locali sui quali dovranno essere effettuate anche verifiche per accertarne la regolarità in materia edilizia. Gli accertamenti proseguono