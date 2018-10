Bimbo ucciso a Scarperia, Saccardi: “Nessuna lacuna servizi salute mentale”

L’assessore regionale al diritto alla salute, Stefania Saccardi, è intervenuta in aula a un’interrogazione di Jacopo Alberti (Lega) sul caso del bimbo ucciso dal padre a Scarperia (Firenze) il 14 settembre scorso.

“La Società della salute e l’azienda sanitaria del Mugello sono convinte che i servizi abbiano fatto il loro dovere. Quando avvengono questi casi – ha affermato Saccardi – ci si interroga sempre se tutto ha funzionato e se si poteva fare di più ma, non sempre questi sono fatti prevedibili e non sempre nelle mani dei servizi ci sono gli strumenti per poter indagare”.

Ripercorrendo la vicenda sanitaria dell’uomo Saccardi ha sottolineato che è in corso un’indagine per appurare se vi siano stati errori, ma “l’indagine interna del dipartimento salute mentale non ha evidenziato lacune”.

“Come azienda sanitaria – ha concluso l’assessore – forniremo tutte informazioni alla magistratura per le indagini, ma in questa fase non sembra il momento di andare a speculare su una vicenda come questa.”

Alberti, sottolineando lo spirito non polemico della richiesta, si è detto soddisfatto della risposta. Questa, ha affermato l’esponente del carroccio, può essere “l’occasione per discutere se i protocolli vadano bene o si possano migliorare. Invito l’assessorato a cercare di rivedere queste procedure per evitare in futuro episodi analoghi.”